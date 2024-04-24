Тулу ждет рекордное тепло

Фото Алексея Пирязева.

В некоторых регионах России апрель стал рекордно теплым. Эта тенденция продолжится в ближайшие дни. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем телеграм-канале рассказал, что абсолютные рекорды месячной температуры воздуха будут установлены в Воронеже и Ростове-на-Дону.

— К этим лидерам рекордной гонки скорее всего присоединятся Тула, Рязань, Курск, Краснодар. Пока там средняя температура либо близка, либо ненамного превышает рекордную планку, но за оставшиеся дни, замечу, очень тёплой погоды несомненно её преодолеют, — говорит синоптик.

У Москвы шансы на новое достижение — пятьдесят на пятьдесят.