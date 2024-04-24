Где в Туле отключат электроэнергию 25 апреля

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 25 апреля электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 21, 23, 23-б, 25, 32, 36-а, 38-а, 40; ул. Гагарина, 23, 23-а, 25, д. Рвы;

ул. Доктора Гумилевской, 1, 1-а, 3, 5, 5-а, 7, 9, 16, 18;

ул. Н. Островского, 71, 73;

ул. Набережная, 12-а, 13, 15, 16, 19;

ул. Столетова, 1, 2, 3, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18;

п. Менделеевский: ул. Пионерская, 8, 8-б, 9, 15;

Новомосковское шоссе, 18, 19, 24-а, 22, 24, 38, 28, 46;

ул. Рязанская, 48, 46-а, 46-б, 48-а;

ул. Лозинского (Дивизионная), 9;

пер. Лагерный, 1.