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В майские праздники правоохранители в Туле будут работать в усиленном режиме
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В майские праздники правоохранители в Туле будут работать в усиленном режиме

Это обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которую в режиме видеоконференции провел сегодня глава администрации города Илья Беспалов.

В совещании приняли участие руководители профильных управлений, подведомственных учреждений, территориальных округов, представители правоохранительных органов.

Как сообщает администрация Тулы, одним из основных вопросов заседания стало обеспечение безопасности и общественного порядка в городе в период подготовки и проведения майских праздников. 

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Сити-менеджер отметил, что во время праздничных выходных необходимо обеспечить надлежащий общественный порядок в местах проведения мероприятий. 

В праздничные дни сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

На заседании также обсудили антитеррористическую и профилактическую деятельность, проводимую профильными учреждениями в сфере молодежной политики. 

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