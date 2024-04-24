В майские праздники правоохранители в Туле будут работать в усиленном режиме

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Это обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которую в режиме видеоконференции провел сегодня глава администрации города Илья Беспалов.

В совещании приняли участие руководители профильных управлений, подведомственных учреждений, территориальных округов, представители правоохранительных органов.

Как сообщает администрация Тулы, одним из основных вопросов заседания стало обеспечение безопасности и общественного порядка в городе в период подготовки и проведения майских праздников.

Сити-менеджер отметил, что во время праздничных выходных необходимо обеспечить надлежащий общественный порядок в местах проведения мероприятий.

В праздничные дни сотрудники правоохранительных органов будут работать в усиленном режиме.

На заседании также обсудили антитеррористическую и профилактическую деятельность, проводимую профильными учреждениями в сфере молодежной политики.