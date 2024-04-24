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25 апреля стартует подача заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря
Фото из архива Myslo.

25 апреля стартует подача заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря

Летом в Туле будут работать три муниципальных лагеря: «Березка», «Орленок» и имени Саши Чекалина.

Подача заявлений начнется 25 апреля с 9.00. Осуществляться она будет через портал «Госуслуги71».

Родители (законные представители) детей от 7 до 15 лет могут самостоятельно подать заявление через портал либо обратиться в Центр организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи по адресу: Тула, пр. Ленина/ул. Мира, д. 86/37, тел. 77-00-95.

Право на получение путевок в лагерь имеют дети в возрасте от 7 до 15 лет включительно, а также дети, не достигшие 7 лет, при условии зачисления их в текущем календарном году в образовательную организацию. Они должны проживать и быть зарегистрированы в МО г. Тула.

В исключительных случаях путевки могут предоставляться детям в возрасте от 16 до 17 лет включительно. 

В заявлении можно указать не более трех смен. Если закончатся путевки, указанные в первом варианте, система автоматически распределит заявку во второй и третий лагерь и смену.

Обратите внимание, что в лагере «Березка» первая смена стартует 27 мая, в «Орленке» и лагере имени Саши Чекалина — 1 июня.

В администрации Тулы рассказали, что путевки выделяются на условиях частичной оплаты родителями ее стоимости либо на льготных условиях в зависимости от среднедушевого дохода семьи:

  • 5% от стоимости путевки — для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, равным или не превышающим величины прожиточного минимума в Тульской области;
  • 15% от стоимости путевки — для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, выше величины прожиточного минимума в Тульской области, но не превышающим трехкратную его величину;
  • 30% от стоимости путевки — для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в Тульской области.

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