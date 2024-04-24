Эксперты объяснили, что происходит с ценами на хлеб в России

Фото Алексея Пирязева.

Розничные цены растут, но они ниже уровня инфляции, а пшеница и рожь и вовсе дешевеют.

У Минсельхоза России на особом контроле находится ситуация с ростом цен на хлеб. Об этом заявляет агентство «ТАСС». По данным Росстата, потребительские цены на хлеб с конца прошлого года увеличились примерно на два процента.

При этом темп роста минимальных розничных цен на хлеб в крупных торговых сетях России на конец марта в годовом выражении был существенно меньше инфляции.

Как пишет Lenta.ru, в Минсельхозе рассказали:

— Растут затраты на транспортировку, упаковку и сопутствующие расходы, что сказывается на стоимости.

Согласно недавней аналитике Myslo, в Туле батон стоит 35,99 руб., буханка черного — 39,99 руб. Как изменились цены за прошедшие 10 лет в регионе, можно посмотреть здесь.