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Впервые туляк совершил погружение в Мертвое море
Фото предоставлены героем публикации.

Впервые туляк совершил погружение в Мертвое море

Погружение – на грани невозможного, поскольку вода имеет высокую плотность.

Тульский путешественник Игорь Крюков в рамках экспедиции по Ближнему Востоку побывал не только в библейских местах и в пустыни Вади-Рам, но и совершил невероятное. Оказавшись у берегов Мертвого моря осуществил погружение- дайвинг в его воды. 

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Стоит отметить, что это практически невозможно, ведь концентрация соли Мертвого моря колеблется в районе 31,5%, что приводит к необычайной плотности воды. 

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Как отмечает Игорь Крюков эта неординарная затея у него удалось:

«Дно моря достаточно пустынное и не очень красочное, но соляные отложения, столпы, камни и особенно останки деревьев покрытые солью, словно инеем меня поразили. Такого не увидишь больше нигде в мире. К слову сказать бассейн Мертвого моря находятся в самой низкой точке планеты». 

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Путешественник предупреждает, что повторять его «авантюру» не следует, так как это очень опасно. А если вы все таки решитесь на это, то только с людьми- профессионалами, которые знают в этом толк.

За путешествиями Игоря Крюкова можно следить на его странице в ВКонтакте.

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