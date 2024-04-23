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В Тулу на детский фестиваль приедут звезды российского футбола
Фото с сайта минспорта Тульской области.

В Тулу на детский фестиваль приедут звезды российского футбола

Известные футболисты сыграют в гала-матче.

28 апреля в Туле на территории Центра игровых видов спорта пройдет Всероссийский детский футбольный фестиваль «Чемпионат победителей». В нем примут участие команды воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров Тульской области, а также команды детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Специальные участники фестиваля - это команда детей с ОВЗ.

Почетные гости объявят о начале мероприятия, а легендарный футбольный тренер Олег Иванович Романцев скажет свое напутственное слово его участникам. Во время фестиваля юных футболистов ожидает игры в группах, матчи плей-офф, соревнование «Король пенальти», автограф-сессия и мастер-класс от именитых спортсменов, а также развлекательная программа.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где участники фестиваля смогут почувствовать себя настоящими чемпионами, сразившись с командой профессиональных футболистов. В состав войдут звезды российского футбола: Евгений Алдонин, Александр Мостовой и Дмитрий Сычев. В мероприятии также примет участие звезда российского тенниса Анастасия Пивоварова.

Мероприятие, организованное благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен», проходит под эгидой РФС и помогает популяризировать здоровый образ жизни. Это является одной из целей федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

На фестиваль приглашаются все желающие. 0+

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