Стало известно, как будет ходить транспорт в пасхальную ночь

Фото из архива Myslo.

23 апреля прошло совещание под председательством первого зам. главы администрации Дмитрия Ярцева. В ходе заседания обсудили вопросы организации движения транспорта во время религиозных праздников.

Так, на Пасху, 5 мая, до Смоленского кладбища и других мест захоронений организуют дополнительное движение общественного транспорта с предоставлением всех льгот. Туляков будут перевозить 33 единицы автобусов в режиме «экспресс» и «полуэкспресс».

В пасхальную ночь организуют движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Общественный транспорт будет курсировать с полуночи до четырех часов утра, чтобы верующие смогли попасть домой после пасхального богослужения.

Дмитрия Ярцев дал ряд поручений. Так, до 2 мая возле храмов приведут в порядок дорожную разметку и дорожки в местах основных городских захоронений.