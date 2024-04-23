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Стало известно, как будет ходить транспорт в пасхальную ночь
Фото из архива Myslo.

Стало известно, как будет ходить транспорт в пасхальную ночь

Из-за большого пассажиропотока увеличат единицы транспорта.

23 апреля прошло совещание под председательством первого зам. главы администрации Дмитрия Ярцева. В ходе заседания обсудили вопросы организации движения транспорта во время религиозных праздников.

Так, на Пасху, 5 мая, до Смоленского кладбища и других мест захоронений организуют дополнительное движение общественного транспорта с предоставлением всех льгот. Туляков будут перевозить 33 единицы автобусов в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». 

В пасхальную ночь организуют движение трамваев, троллейбусов и автобусов. Общественный транспорт будет курсировать с полуночи до четырех часов утра, чтобы верующие смогли попасть домой после пасхального богослужения.

Дмитрия Ярцев дал ряд поручений. Так, до 2 мая возле храмов приведут в порядок дорожную разметку и дорожки в местах основных городских захоронений. 

Обсудили также ограничения остановки и стоянки транспорта в период религиозных праздников. О них сообщат позже.

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