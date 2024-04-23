На Куликовом поле поселилась пара аистов

Фото Романа Солопова.

В середине апреля неподалеку от музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы была замечена пара аистов. Эти крупные птицы с характерным бело-черным окрасом — представители редкого гнездящегося вида. Встретить аистов на Куликовом поле — большая удача.

Этих птиц заметили в селе Монастырщино, на огороде одной из сотрудниц музея-заповедника Ольги Кузьминой. Ее сын первым увидел аистов и даже смог к ним приблизиться и внимательно рассмотреть.

— Птицы парня не замечали — неторопливо прохаживались по пашне — восполняли силы после перелета. Размеренную прогулку аистов прервал шум приближающегося трактора. Услышав мощный звук машины, птицы одна за другой устремились ввысь — на поиски более спокойного и уединенного местечка, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Ведущий орнитолог Тульской области, кандидат биологических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета имени Льва Толстого Ольга Швец рассказала:

— Белые аисты любят селиться вдоль крупных рек. Сейчас они активно занимают берега Оки, присматривают жилье в верховьях Дона. В прошлом году на Дону аисты встречались весной и летом. Птиц выдает не только окрас, но и характерное громкое щелканье клювом. Аисты часто селятся около водонапорных башен, отдавая предпочтение высоким деревьям. Иногда для семей птиц создают искусственное гнездование, например подготавливают специальную площадку на столбе.