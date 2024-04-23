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Тулячка Дарья Киселева стала призером олимпиады по русскому языку
Фото предоставлено пресс-службой министерства образования.

Тулячка Дарья Киселева стала призером олимпиады по русскому языку

Девушка участвует уже не в первый раз.

Одиннадцатиклассница гуманитарно-математического лицея Тулы Дарья Киселева стала призером Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Об этом рассказали в региональном министерстве образования. 

В заключительном этапе олимпиады приняли участие более 320 школьников России. Дарья успешно прошла два этапа и получила заветный диплом призера. Он даст ей льготы при поступлении в вуз.

— Я участвовала в заключительном этапе второй раз и уже представляла, как он проходит, — рассказала Дарья Киселева. — Это помогло мне не волноваться и полностью сконцентрироваться на заданиях. Спустя несколько дней я осознала, чего смогла достичь благодаря своему труду и заботе наставников. Вся школа поддерживала меня!

Дарья также принимала участие в заключительном этапе ВсОШ по русскому языку в 2022-2023 учебном году. В 9-10-м классах она была призером муниципального этапа олимпиады по литературе. Дарья интересуется искусством, окончила Тульскую детскую художественную школу им. В. Д. Поленова, побеждала и брала призы в творческих конкурсах и олимпиадах по истории искусства.

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Люди
Дарья Киселева
Место
Тулагуманитарно математический лицей Тулы
 

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