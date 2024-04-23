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Липы на проспекте Ленина начали обрабатывать от вредителей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Липы на проспекте Ленина начали обрабатывать от вредителей

Такие работы проводятся рано утром, чтобы в случае солнечной погоды деревья не получили ожоги.

22 апреля деревья и кустарники на проспекте Ленина в Туле подрядная организация обработала от вредителей и подкормила азотным удобрением. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

— Комплекс мероприятий по содержанию и уходу за деревьями и кустарниками включает оценку зеленых насаждений, подбор средств, обработку и подкормку. На проспекте Ленина стволы лип обработали 1% бордоской жидкостью и подкормили растения в модулях карбамидом. Такие работы проводятся рано утром, чтобы в случае солнечной погоды растения не получили ожоги. Специалисты продолжат следить за развитием и ростом деревьев и кустарников, — пояснила референт отдела благоустройства и озеленения города Ольга Кирюшина.

Напомним, на проспекте Ленина установлено 98 модулей, в которых растут липы, крупномерные кустарники и цветы.

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