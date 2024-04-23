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На Демидовской плотине в Туле автомобиль без водителя выкатился на трамвайные пути

На Демидовской плотине в Туле автомобиль без водителя выкатился на трамвайные пути

ЧП создало пробку.

О происшествии на Демидовской плотине утром 23 апреля сообщили очевидцы в соцсетях.

— С утра ехали в трамвае № 10 в районе поворота на Демидовскую плотину. И под колеса трамвая выезжает машина посреди улицы. Водитель трамвая подаёт сигнал — ноль реакции. Оказалось, за рулем автомобиля никого нет! Мистика. Все видели, как машина поворачивала, а оказалось, она сама уехала со стоянки, — пишет очевидец.

По словам туляков, слишком самостоятельный автомобиль перегородил дорогу трамваям, все стояли около получаса. На место прибыл экипаж ДПС, сотрудники откатили машину в сторону. 

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