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Погода в Туле 23 апреля: ветрено и до +15 градусов
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 23 апреля: ветрено и до +15 градусов

Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.

Во вторник в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный, до 5-10 метров в секунду.

Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днём от +10 до +15. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +2
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