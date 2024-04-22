Погода в Туле 23 апреля: ветрено и до +15 градусов

Во вторник в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный, до 5-10 метров в секунду.
Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днём от +10 до +15. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
Синоптики обещают пониженное атмосферное давление.
Во вторник в Тульской области сохранится переменная облачность. Без осадков, ветер юго-западный, до 5-10 метров в секунду.
Температура ночью – от +2 до +7 градусов, днём от +10 до +15. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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