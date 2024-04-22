Туляков приглашают на занятие «Школы правовых знаний»

Фото: tulacity.gosuslugi.ru

Оно пройдёт в здании администрации Привокзального округа в среду, 24 апреля.

В ближайшую среду все желающие смогут посетить новое занятие «Школы правовых знаний» Уполномоченного по правам человека в Тульской области.

Оно будет посвящено мерам пожарной безопасности в пожароопасный период, поисково-спасательной деятельности на территории Тульской области, а также правам и обязанностям членов садовых некоммерческих товариществ.

Вместе с региональным омбудсменом Татьяной Лариной в мероприятии примут участие сотрудники МЧС, волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и представители общественной организации «Тульское общество потребителей».

После занятия состоится личный прием граждан. Мероприятие пройдет с 14.00 до 16.00 по адресу: Тула, ул. Болдина, д. 50, актовый зал. Подробности можно уточнить по телефону: 24-51-69.