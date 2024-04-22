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На модернизацию объектов ЖКХ в Тульской области выделено почти 5 млрд рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На модернизацию объектов ЖКХ в Тульской области выделено почти 5 млрд рублей

Эта тема стала одной из главных на еженедельном оперативно совещании у Алексея Дюмина.

Губернатор отметил, что в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин уделил отдельное внимание вопросам регионального развития и поставил задачу увеличить темпы модернизации коммунальной инфраструктуры.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков рассказал о крупных проектах в сфере ЖКХ, которые выполняются на федеральные средства. С 2016 года на ремонт и строительство объектов ЖКХ в регионе направлено 6,9 млрд  рублей. В этом году на модернизацию 116 объектов выделено 4,9 млрд рублей. 

По проекту «Чистая вода» в этом году достроят три станций водоподготовки – в п. Чернь, п. Красный Богатырь в Новомосковске и в мкр. Южный в Богородицке.  На средства Фонда национального благосостояния в Туле до конца года построят 23 км магистральных водоводов. Это улучшит качество водоснабжения жителей практически всех районов города.

С использованием специальных казначейских кредитов выполняется полная реконструкция системы водоснабжения в п. Ленинский. Также будет построена станция водоподготовки Шевелевского водозабора в Щекинском районе. Продолжается обновление очистных сооружений канализации. В этом году будет завершен ремонт очистных в п. Арсеньево, начнутся работы в п. Славный и п. Теплое.

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Алексей Дюмин отметил, что до 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры в целом по стране планируется направить 4,5 триллиона рублей, включая частные инвестиции. С 2025 года возобновится соответствующая федеральная программа. Региональному министерству ЖКХ предстоит актуализировать перечень объектов, которые планируется реализовывать за федеральные средства и обеспечить своевременное направление заявок в Минстрой.

Кроме того, он Олегу Дючкову поручено подвести итоги отопительного сезона и доложить об актуальных задачах. Также губернатор обратил внимание на ненадлежащее состояние бесхозяйных газопроводов, что может привести к ЧС и причинению вреда жизни и здоровью граждан.

– В последние годы в регионе проведена большая работа по выявлению и постановке таких объектов на учет. Ее необходимо продолжать совместно с главами, чтобы обеспечить должное обслуживание газовых сетей в регионе, – сказал Алексей Дюмин.

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вчера, в 22:24 0
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