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Титул «Миссис Тула — 2025» выиграла Наталья Абрамова

Титул «Миссис Тула — 2025» выиграла Наталья Абрамова

В Туле состоялся 13-й праздник семьи, красоты и таланта.

В финал «Миссис Тула — 2024» вышли 14 очаровательных заботливых мам, любящих жен и успешных бизнесвумен. 

Организатором конкурса стало модельно-продюсерское агентство Gold Models. «Миссис Тула» — региональный отборочный тур национального конкурса «Миссис Россия».

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Очаровательные участницы подготовили три конкурсных выхода: приветствие, творческий номер и дефиле в вечерних платьях.

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Член союза социальных предпринимателей. Легко управляет машиной, мужем, детьми, собакой. Целых 6 лет стоит на страже иммунитета жителей Киреевска и Тулы управляя сетью соляных пещер «А-сОль». 

Присвоен титул «Миссис Семья».

_ZYB8514.jpgАфанасьева Наталья, 32 года, Тула. Мама очаровательной четырехлетней принцессы. Профессиональная модель. Работает над созданием собственного бренда коллекции домашней одежды. Любит спорт, путешествия и собак. Дома ее всегда ждут 5 хвостатых любимцев.

Присвоен титул «Миссис Шарм».

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Присвоен титул «Миссис Гармония».

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Побывала во многих странах и мечтает показать дочке весь мир.

В творческом блоке конкурса станцевала зажигательный танец.

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Присвоен титул «Миссис Артистизм».

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Для творческого конкурс выбрала задорный народный танец.

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Присвоен титул «Миссис Талант».

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Автор проекта нового времени ЛЮДИ СВЕТА, с ней становятся успешными, счастливыми, богатыми и уверенными в себе. Танцует с попугаями в Бразилии и обожает жизнь во всех ее проявлениях. Мама совершеннолетнего подростка с огромным сердцем и просто счастливая женщина.

Присвоен титул «Миссис Креативность».

_ZYB8611.jpgКириллова Екатерина, 36 лет, Тула. Мама двоих замечательных детей и успешная бизнес-леди. Счастливая и уверенная в себе личность. Ее профессиональная область — сварочные работы и металлоконструкции. Гордится тем, что работает не в женском направлении и руководитель в своей области. Гармония с самим собой и с окружающим миром ее философия жизни!

Присвоен титул «Миссис Бизнес».

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В творческом конкурсе продемонстрировала талант модельера и представила несколько стилизованных исторических женских нарядов.

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Присвоен титул «Миссис Очарование».

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Работает на страже охраны труда Тульских рабочих в обеспечении средствами индивидуальной защиты. Спортсменка, туристка, танцовщица pole dance  и просто красавица.

Именно pole dance и решила удивить жюри.

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Присвоен титул «Миссис Элегантность».

_ZYB8662.jpgТулина Анна, 32 года, представляет город Плавск. Заботливая мама очаровательного сына Александра. Два высших образования в сфере экономики. Работает директором магазина. Добрая, отзывчивая, позитивная. Любит туризм, отдых с палатками. Любимый девиз: хочешь жить, умей вертеться.

Присвоен титул «Миссис Обаяние»

https://img.myslo.ru/Contents/d8/f9/27d3-53ee-4e97-83a3-cc628ee33e1f/53d78138-8167-4863-ba7c-6c53bec482fe.jpgФененко Елена, 36 лет, участница из Плавска. Счастливая Мама 4х детей (3 сыночка и дочка). Позитивный человек и активный волонтёр. Является руководителем направления день рождения «особят». Так же помогает одиноким старикам и бойцам СВО. Несёт добро в массы, становясь лучшей версией себя.

Присвоен титул «Мама Года»

_ZYB8697.jpgЯрцева Анастасия, 34 года, Тула. Мама двух детей, 2 высших образования, прекрасная мама и хозяйка. Кулинария для нее, как отдельный вид искусства, никогда не останавливается на достигнутом. 

Присвоен титул «Вторая Миссис Тула-2025». 

_ZYB8540.jpgРакова Лаура, 38 лет, Тула. Любящая жена и мама 2-х сыновей. Активная, коммуникабельная и, как всякий скорпион, упертая и трудоспособная!
Руководитель по взаимодействию с государственным сектором в Сбере
Считает, что современной женщине, чтобы быть успешной — нужно сочетать множество ролей. При этом каждый день стараться быть лучше себя вчерашней.

В творческом конкурсе покоряла жюри своей невероятной энергетикой на кенгу джампс.

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Присвоен титул «Миссис Гламур» и «Первая Вице-мисс Тула-2025».

_ZYB8551.jpgАбрамова Наталья, 32 года, Тула. 12 лет в браке, произвела на свет двоих кудрявых, белокурых сыновей. 13 лет работала в банковской сфере. Но во втором декрете решила перевернуть жизнь, и открыла магазин азиатских сладостей. Кроме этого изготавливает изделия ручной работы из эпоксидной смолы и ароматические свечи для дома и тела.

Присвоен титул «Миссис Совершенство» и «Миссис Тула-2025».

— Я первый раз участвовала в таких конкурсах. Максимум до этого были семейные фотосъемки, — вытирая слезы счастья рассказывает Наталья. — Я раньше видела, как женщины участвуют в конкурсах, выходят красивые в вечерних платьях на сцену. Когда родился второй ребенок, мне тоже захотелось выйти на сцену с детьми, красивой, с моими красивыми моими мальчиками, показать себя и их. И тут мне предложили в прошлом году поучаствовать в конкурсе. Светлана Моторина написала мне в соцсетях и предложил принять участие в кастинге. Но тогда меня особо никто не поддержал, поэтому я отказалась. В этом году меня пригласили еще раз, я поняла, что надо пробовать. Муж и родные поддержали.

Наталья отмечает, что к конкурсу готовила творческий номер — песню. Но от сильного волнения передумала и не стала выходить с ним на сцену. Тем не менее это не сыграло ей в минус.

— Когда я шла на конкурс, то не мечтала о победе. Я пришла просто получать удовольствие от происходящего, хотелось просто почувствовать себя красивой. Этот конкурс был не модельный, это был конкурс для мам, которые хотят на время забыть про бытовые обязанности и рутину и получить глоток красоты, общения, веселья. Для меня очень много чего значит. Я доказала себе, что я не просто женщина, жена, которая вкусно готовит и ухаживает за детьми, а что я красивая, хорошая, я много чего могу.

В свободное время Наталья создает различные изделия из эпоксидной смолы.

— Все свое свободное время уделяю этому занятию: закрываюсь в мастерской, включаю приятную музыку, зажигаю ароматические свечи и начинаю творить. Это для меня лучший отдых. Также конечно же занимаюсь спортом. 

Секрет своей победы видит в настрое.

— Я принимаю все знаки вселенной: она мне настойчиво намекала, что надо участвовать, и я не стала отказываться. Уже от процесса подготовки получила массу удовольствия, познакомилась с классными девчонками, весело провела время. Мое удовольствие, расслабленность на сцене, наверное, и принесли победу. Конечно, я счастлива, что буду представлять Тульскую область на общероссийском конкурсе красоты.

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сегодня, в 10:02 +4
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