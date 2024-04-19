До конца года в 27 небольших населенных пунктах Тульской области установят базовые станции сотовой связи

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская область третий год в лидерах по цифровизации услуг в России. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона Ярослав Раков.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» количество доступных услуг увеличивается с каждым годом. Растет и скорость их оказания, а перечень необходимых документов сводится к минимуму. У людей есть возможность круглосуточно направлять документы через портал «Госуслуги» и отслеживать статус обработки заявки.

Сегодня на едином портале доступно более 90 услуг, а до конца года добавится еще 36. На региональном портале можно получить уже более 400 услуг.

Самые популярные цифровые государственные сервисы и услуги собраны в приложении «Арсенал услуг».

Его используют уже более 130 тысяч человек. Кроме того, жители могут решать свои вопросы через Единый контактный центр по телефону 8 800-200-7102, а также в чатах на порталах «МФЦ71», «Госуслуги71» и через сервис «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71».

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» продолжается развитие сети МФЦ. В июле прошлого года по инициативе губернатора Алексея Дюмина открылся Флагманский центр. Он работает без выходных с 8.00 до 20.00, ежедневно оказывая более 1000 услуг в день. Открыты 40 универсальных и 3 выделенных окна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 9 мест для самостоятельной работы, зона дополнительных услуг, общественная приемная.

В прошлом году во Флагманском центре и еще 10 МФЦ региона появились постаматы для бесконтактной выдачи документов. Ими уже воспользовались 10 тысяч раз, до конца года они появятся и в других МФЦ. Также в этом году в офисах МФЦ можно будет пройти очную идентификацию для получения усиленной квалифицированной электронной подписи. Кроме того, повысится доступность центров для маломобильных граждан.

В регионе цифровизация успешно реализуется во всех сферах жизни, в первую очередь — социально значимых: здравоохранении, образовании, городском хозяйстве и др. Благодаря этому пациентам доступны электронная запись к врачу и электронная медкарта, услуги телемедицины. Школьники и студенты активно пользуются цифровым образовательным контентом. Горожане могут участвовать в решении вопросов управления многоквартирными домами, благоустройства общественных пространств и др.). Эти достижения позволяют региону уже третий год оставаться в лидерах страны по цифровому развитию.

Правительство Тульской области активно поддерживает IT-бизнес. В 2023 году компаниям предоставлялись пониженная ставка налога на прибыль, льготы на аренду муниципального и государственного имущества, сниженная ставка по земельному налогу. Их сотрудники могли оформить ипотеку по льготной программе и вернуть 3% от уплаченных процентов. В этом году льготной IT-ипотекой воспользовались 32 человека, еще 27 заявок в работе.

При поддержке министерства от уплаты налога на имущество освобождаются организации:

вложившие средства в объекты связи,

вложившие не менее 100 млн рублей в объекты, входящие в состав центра обработки данных.

С 2020 года по поручению Алексея Дюмина правительство Тульской области компенсирует затраты операторов при строительстве сетей связи в сельской местности. За 4 года сети связи построены в 194 населённых пунктах, где проживают более 55,5 тыс. человек. Программа будет продолжена.

В рамках федерального проекта в прошлом году запущено 17 базовых станций сотовой связи в небольших населённых пунктах. Благодаря этому мобильный Интернет 4G стал доступен для более 5 тысяч жителей. До конца 2024 года такие станции появятся ещё в 27 населённых пунктах.

Доступ к широкополосному Интернету по итогам прошлого года получили 93,2% жителей региона. По этому показателю Тульская область вышла на второе место в ЦФО после Москвы.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в прошлом году к Интернету подключено 88 учреждений здравоохранения.