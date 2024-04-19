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На Ефремовской ТЭЦ прошли учения МЧС
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На Ефремовской ТЭЦ прошли учения МЧС

По легенде, на объекте произошел розлив мазута и его возгорание.

На Ефремовской ТЭЦ прошли учения МЧС. Спасатели на практике проверили готовность предприятия к действиям по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов.

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Отметим, что ТЭЦ обеспечивает теплоснабжение практически всех объектов промышленности и ЖКХ города с численностью населения почти 40 тысяч человек.

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По замыслу учений, произошел розлив мазута и его возгорание. На первоначальном этапе была организована эвакуация персонала из опасной зоны и оцепление территории. Организовано взаимодействие с территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, по результатам учений предприятию выдано заключение о готовности подразделения к действиям по ликвидации и локализации разлива нефтепродуктов.

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