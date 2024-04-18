Парад на площади, салют и патриотические акции: как в Туле отметят День Победы

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

— Это один из самых главных праздников в нашей стране, который символизирует единство народа, преемственность поколений, уважение к подвигу предков. Сегодня Россия снова сражается за своё будущее. Наши военнослужащие на передовой отстаивают интересы государства, продолжая дело поколения победителей. Их подвиги мы будем чтить так же, как подвиги дедов и прадедов, — сказал Алексей Дюмин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев доложил, что к 79-й годовщине Победы по всему региону пройдёт более 700 мероприятий. Улицы городов и посёлков оформят в единой патриотической стилистике.

Основное внимание будет уделено ветеранам Великой Отечественной войны. Для них пройдут праздничные акции, в том числе «Парад у дома Ветерана» и «Фронтовые бригады».

Одним из основных направлений остаётся сохранение памяти погибших в Великой Отечественной войне. Продолжится благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов.

Алексей Дюмин отметил, что важно организовать настоящий праздник для каждого ветерана. Он поручил Антону Агееву держать на контроле подготовительные мероприятия в районах и дополнительно проработать вопрос установки флагштоков на центральных площадях городов и поселков.

Ежегодно в мероприятиях, посвящённых Дню Победы, принимает активное участие депутатский корпус. Председатель Тульской областной Думы Николай Воробьёв пригласил всех жителей региона принять участие в акции «Диктант Победы».

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков сообщил, что к учреждениям здравоохранения прикреплены 4606 ветеранов. Они проходят диспансеризацию, получают специализированную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение.

В преддверии Дня Победы ветеранам и труженикам тыла вручат праздничную открытку с поздравлением от имени губернатора Тульской области и продуктовый набор. В общей сложности будет передано более 4 тысяч наборов.

Алексей Дюмин поручил поздравить и ветеранов на подшефной территории Мариуполя. Ранее они уже получали адресные посылки в преддверии Нового года.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова отметила, что ежегодно ко Дню Победы проводится ряд патриотических мероприятий для подрастающего поколения. В образовательных учреждениях пройдут уроки мужества, обновятся экспозиции школьных музеев. В музеях и других учреждениях культуры состоятся театрализованные программы, специальные экскурсии. Из Черни, Ефремова, Белева, Венева через места боевой славы в Тулу проследует «Поезд Памяти».

В Дубенском краеведческом музее урок мужества будет посвящён Герою России — дубенцу Василию Логиновичу Новикову. От лица дубенских краеведов и историков Ольга Гремякова поблагодарила Алексея Дюмина за помощь в подтверждении факта награждения их земляка высшей государственной наградой. Василий Новиков не просто повторил подвиг Гастелло, а в составе лётного экипажа впервые совершил двойной таран противника.

Ко Дню Победы региональное отделение «Движения первых» также проведет ряд акций.

Центральным мероприятием Дня Победы станет военный парад.

Министр региональной безопасности Тульской области Сергей Косов доложил, что он будет сформирован из пеших парадных расчетов и военной техники. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности.

Важной частью праздника остаются мероприятия «Бессмертного полка». По словам регионального координатора гражданской инициативы Елены Гребневой, в этом году «Бессмертный полк» пройдет в нескольких форматах. Это конкурсы эссе среди школьников и студентов, фотопанорама и линейки Победы в школах региона. Жители могут прийти на праздничные мероприятия с фотографией своего героя, а также поделиться фото и историями своих близких в социальных сетях. В День Победы на городских экранах будут транслироваться портреты жителей Тульской области — ветеранов Великой Отечественной войны. На радиостанциях региона будут звучать истории об Участниках Великой Отечественной войны, а в общественных пространствах — «45 песен Победы».

Глава администрации Тулы Илья Беспалов дополнил, что до 1 мая в областном центре завершится благоустройство мемориалов и воинских захоронений, а с 3 по 8 мая пройдут торжественные митинги, церемонии возложения цветов.

В День Победы основными местами празднования станут площадь Ленина, Казанская набережная и площадь Победы. Состоится прямая трансляция Всероссийской минуты молчания. Вечером пройдет салют.

В завершение заседания глава региона подчеркнул важность заботы о ветеранах.