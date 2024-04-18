В Туле чествовали представителей органов местного самоуправления

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Система местного самоуправления (МСУ) объединяет руководителей и коллективы администраций муниципальных образований, представителей депутатского корпуса, лидеров и активистов ТОС, сельских старост и инициативных жителей. День местного самоуправления отмечается в России 21 апреля.

От имени губернатора Алексея Дюмина представителей органов МСУ поздравил его первый заместитель Дмитрий Миляев:

— День местного самоуправления — это праздник тех, кто выбрал делом своей жизни служение людям. Ваш труд помогает развивать городские и сельские территории. При вашем непосредственном участии реализуются проекты в сферах образования, культуры, спорта, укрепления семейных ценностей. Находясь ближе всего к людям, вы как никто знаете и понимаете, какие вопросы их волнуют. Это помогает вам своевременно реагировать на экстренные ситуации, оперативно решать проблемы граждан.

Впереди у нас — немало задач. Важнейшие из них обозначил в своем Послании Президент России: это поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой и активной жизни, доступный спорт, дальнейшее развитие территорий и повышение качества жизни граждан. И с такой командой, с такими трудолюбивыми и неравнодушными людьми, искренне болеющими за родной край, все эти задачи нам по силам.

Благодарю вас за самоотдачу и преданность делу, за готовность жертвовать личным временем ради общего блага. Особые слова признательности и уважения — ветеранам органов местного самоуправления, которые за многие годы работы внесли весомый вклад в развитие населенных пунктов региона.

Дмитрий Миляев отметил, что при поддержке губернатора в регионе реализуются проекты по программам «Народный бюджет», «Формирование комфортной городской среды» и др. За каждым реализованным проектом стоит сложный ежедневный труд и большая созидательная работа представителей органов местного самоуправления.

На федеральном уровне регулярно отмечают успешные тульские проекты. Так, город Белев стал победителем сразу в двух номинациях Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». А по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» наш регион занял второе место в номинации «Лучший субъект по поддержке ТОС».

Дмитрий Миляев вручил представителям органов местного самоуправления и общественным активистам региональные награды. Кроме этого, четыре представителя Тульской области, проекты которых вошли в 100 лучших проектов Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента РФ Владимира Путина, были награждены ценными подарками губернатора Тульской области.