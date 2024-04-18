Леса Тульской области будут патрулировать с воздуха

Фото: https://t.me/mos_sobyanin.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить десять воздушных судов.



Патрулирование начнется с 1 мая на территориях Тульской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

— Сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Впервые авиапатрулирование организовали в прошлом году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний, — отметил Сергей Собянин.