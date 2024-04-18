  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Леса Тульской области будут патрулировать с воздуха - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Леса Тульской области будут патрулировать с воздуха
Фото: https://t.me/mos_sobyanin.

Леса Тульской области будут патрулировать с воздуха

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом сезоне за пожарной безопасностью лесов будут следить десять воздушных судов. 
 
Патрулирование начнется с 1 мая на территориях Тульской, Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Ярославской областей.

— Сообщения о возгораниях будут передаваться в МЧС России и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Впервые авиапатрулирование организовали в прошлом году. С мая по октябрь 2023-го обнаружено и своевременно ликвидировано 887 возгораний, — отметил Сергей Собянин. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:36 0
Другие статьи по темам
Событие
лесные пожары
Место
Тульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пьяный туляк подушкой задушил сожительницу: суд огласил приговор
Пьяный туляк подушкой задушил сожительницу: суд огласил приговор
Женщина отсудила у строительной фирмы миллионы: учредители обанкротились и оформили бизнес на дочь
Женщина отсудила у строительной фирмы миллионы: учредители обанкротились и оформили бизнес на дочь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.