Женщина отсудила у строительной фирмы миллионы: учредители обанкротились и оформили бизнес на дочь

В итоге жительница Тульской области осталась и без нормального жилья, и без денег.

В редакцию Myslo обратилась жительница Щёкино Ольга Богатырева. Она рассказала, что стала жертвой недобросовестной фирмы, которая занимается ремонтом домов:

— В 2018 году решила сделать капитальный ремонт дома. Нашла фирму «Монтаж-Строй», директор которой обещал выполнить всё за лето. Но в течение трех месяцев лишь просил денег: на материалы, на зарплату рабочим. В итоге я отдала почти 2 миллиона рублей, но ремонт не был закончен даже к зиме. Обратилась в суд, выиграла, но за время тяжб фирму ликвидировали, а её учредители — семейная пара — подали на процедуру банкротства.

По словам Ольги, несмотря на то, что она выиграла дело (решения суда имеются в распоряжении редакции) и ей должны были возместить порядка 5 млн рублей, она до сих пор не получила ни копейки:

— Приставы разводят руками: мол, с ответчиков нечего взять. А они уже открыли новую фирму — «Строй-Монтаж», оформили там все на дочь и продолжают жить, ни в чем себе не отказывая: премиальные авто, отдых за границей и так далее. Я же вынуждена жить в доме, превращенном в сарай. Крыша течёт, из-за конденсата образовалась плесень, постоянные сквозняки и пыль. Эксперты говорят, что было сделано в рамках «ремонта» — сделано неверно, необходимо всё снести и возводить заново. А это еще какие деньги, где их брать?

Женщина опасается, что у людей, с которыми она судится, имеется влиятельная «крыша», и именно поэтому все закрывают глаза на их фиктивное, с её точки зрения, банкротство.

— Прошу придать ситуацию максимальной огласке, ведь неизвестно, сколько людей пострадало от действий этих горе-ремонтников! — завершает Ольга.