За три месяца в Туле выявили 22 самовольных подключения к газовым сетям

Фото из архива Myslo.

Ущерб для региональной газовой компании составил 680 тысяч рублей.

«Газпром межрегионгаз Тула» подвел итоги работы по выявлению незаконных подключений к газовым сетям в первом квартале 2024 года.

Так, за три месяца выявили 22 случая несанкционированного пуска газа. Все незаконно подключенное газовое оборудование было отключено.

Компания направила в правоохранительные органы заявления о привлечении нарушителей к ответственности.

Таким абонентам доначислили от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от мощности нелегально подключенного газового оборудования.

Ущерб для региональной газовой компании за незаконно потребленный газ составил 680 тысяч рублей.

В пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Тула» напомнили, что самовольное подключение к газовым сетям является социально опасным действием и может привести к возникновению чрезвычайной ситуации.