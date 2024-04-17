В страшном пожаре на Одоевской улице погибла пенсионерка

Фото Артема Жильцова.

Ранее Myslo сообщал, что днем 17 апреля в Туле на улице Одоевской в частном доме № 41 произошел серьезный пожар. На месте работали шесть пожарных расчетов.

Почти час понадобился огнеборцам, чтобы потушить открытый огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погибла 81-летняя женщина.

В результате происшествия сгорела и частично обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.

Причина пожара — короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Специалисты МЧС не допустили распространения огня, который угрожал соседним домам.