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В страшном пожаре на Одоевской улице погибла пенсионерка
Фото Артема Жильцова.

В страшном пожаре на Одоевской улице погибла пенсионерка

Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Ранее Myslo сообщал, что днем 17 апреля в Туле на улице Одоевской в частном доме № 41 произошел серьезный пожар. На месте работали шесть пожарных расчетов. 

Почти час понадобился огнеборцам, чтобы потушить открытый огонь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, на пожаре погибла 81-летняя женщина. 

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В результате происшествия сгорела и частично обрушилась кровля, дом выгорел внутри по всей площади.

Причина пожара — короткое замыкание электропроводки на чердаке.

Специалисты МЧС не допустили распространения огня, который угрожал соседним домам.

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Фотограф:
сегодня, в 16:30 0
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