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В Туле водителю выписали штраф за беспечную парковку у трамвайных путей

В Туле водителю выписали штраф за беспечную парковку у трамвайных путей

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с Госавтоинспекцией.

Сотрудники ОБ ДПС Госавтоинспекции по городу Туле провели административное расследование по нашей публикации «В Туле невнимательный водитель перекрыл движение трамваев».

«На улице Коминтерна города Тулы водитель автомобиля GEELY ATLAS PRO осуществил остановку (стоянку) транспортного средства на трамвайных путях. Совершивший данное правонарушение водитель установлен. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 3.2 ст. 12.19 КоАП РФ. Назначено наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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сегодня, в 17:15 −1
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