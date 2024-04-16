  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Пузакова в Туле засняли очень рисковый разворот - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Пузакова в Туле засняли очень рисковый разворот

На ул. Пузакова в Туле засняли очень рисковый разворот

Видео с опасной дорожной ситуацией появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в районе пересечения ул. Пузакова и ул. Герцена в Туле. На записи видно, как маневр водителя Daewoo Nexia едва не привел к ДТП.

«Рисковый разворот», — прокомментировал автор поста. 

 


 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Тулячка о нарушителях ПДД на ул. Рязанской: «Так и ждешь, что тебя ударят в левый бок»
Дежурная часть
Тулячка о нарушителях ПДД на ул. Рязанской: «Так и ждешь, что тебя ударят в левый бок»
вчера, в 17:22, 48 1551 0
На ул. Рязанской в Туле встретили «проскакунище»
Дежурная часть
На ул. Рязанской в Туле встретили «проскакунище»
15 апреля, в 20:25, 16 6417 2
Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»
Жизнь Тулы и области
Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»
15 апреля, в 17:20, 45 2999 1
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
Дежурная часть
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
14 апреля, в 20:37, 77 3801 12
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
вчера, в 20:25 −1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Туляков приглашают отметить Новый год в апреле
Туляков приглашают отметить Новый год в апреле
В Туле определили лучшего таксиста: фоторепортаж
В Туле определили лучшего таксиста: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.