Губернатор поручил разобраться с «наливайками» в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения жителей региона. В частности, туляки пожаловались на работу «наливаек», которые расположены в многоквартирных домах и торгуют алкоголем. Время их работы не ограничено, при этом зачастую они находятся вблизи школ и детских садов.

Министр по правовому обеспечению деятельности исполнительных органов власти Тульской области Наталья Архипова доложила, что согласно изменениям в федеральном законодательстве с 1 апреля регионам предоставлено право регулировать работу таких заведений.

Губернатор поручил министерству промышленности и торговли во взаимодействии с уполномоченным по правам предпринимателей подготовить предложения по изменению требований к работе предприятий общественного питания, которые торгуют алкоголем и при этом расположены в многоквартирных домах.

Как «наливайки» отравляют жизнь тулякам, читайте в нашей статье по ссылке.