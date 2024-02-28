Круглосуточные «наливайки» отравляют жизнь тулякам: поможет ли новый закон?

Фото Алексея Пирязева.

История так называемых алкомаркетов, алкобаров, или в простонародье «наливаек», началась давно. Принятые в 2011 году правила розничной торговли алкоголем запретили продавать спиртное после 23 часов по всей России. Некоторые регионы пошли дальше и запретили продажу даже после 21.00 (или 22.00, как в Тульской области). Разрешили круглосуточно торговать алкогольными напитками только точкам общепита. Тогда «наливайки», увидев в этом шанс на существование, стали притворяться кафе и барами, чтобы снабжать жаждущих пивом и слабоалкогольными напитками после отведённого времени.

Теперь «наливайка» — магазин или бар с несколькими высокими столиками (а иногда и без), который в разрешённое время торгует пивом и крепкими напитками, а после… торгует тоже: разливает пиво, сидр, медовуху по пластиковым бутылкам, а стеклянную тару вскрывает при клиенте, как того требует правило торговли алкоголем в общепите.

Располагается такая точка чаще всего на первом этаже жилого дома. Это беспокоит жильцов: день и ночь под окнами собираются пьяные компании, разбрасывают мусор, бьют стекла. Уснуть с открытым окном жаркой летней ночью становится практически невозможно.

Новый закон позволит определить формат работы «наливаек» на местах. Например, минимальные размеры залов со столиками и стойкой (именно от размера зависит, может ли точка называться общепитом) смогут обозначить региональные власти. Пока по федеральным нормам минимальная площадь такого помещения составляет 20 кв. м. Если увеличить это значение как минимум в два раза, считают депутаты, найти место под «наливайку» станет гораздо труднее.

Госдума попросила регионы отчитаться по новым правилам до 1 октября 2024 года. А пока рюмочные в жилых домах всё ещё доставляют огромный дискомфорт жителям Тулы.

Дому № 51 по ул. Гастелло не повезло: в нем на первом этаже — знаменитый алкогольный магазин, чуть дальше — помещение, где играют в чехарду бесконечные алкобары, потом — круглосуточный продуктовый. Совсем недавно этот магазин решил прикинуться ночным баром: теперь здесь помимо колбас и хлеба продают пиво, закуски. Часть помещения магазина отдана под шаурмичную — получается странная продуктовая эклектика.

Магазин притягивает разные компании: чаще всего просто шумные, иногда — агрессивные. Когда под окнами (особенно летом) собираются отдохнуть и расслабиться пьяные ребята, Татьяна Юрьевна Макаркина боится отпускать 12-летнего внука одного на улицу.

— Они сидят у нас уже вот где (показывает на горло)! Круглый год и круглые сутки отдыхают. Собираются около забора летом, песни поют, дерутся. Один раз даже до поножовщины дошло. Мне вообще кажется, что в круглосуточном помимо пива что-то и покрепче продают.

Пьянствуют прямо под балконом: у них там и столики, и туалет.

— Посмотрите — даже сейчас какой свинарник, хотя и снегом засыпано. Всё загажено! Под нашим балконом лежит старый бордюр — так на нём и мужчины, и женщины собираются, отдыхают. Летом балкон не откроешь — орут!

В этом же доме живёт Елена Ивановна Андреяшева. Она инвалид по зрению, у нее нет одной ноги. Ходить за продуктами ей сложно, спасает «красно-белый» магазин на первом этаже. От него, говорит, шума мало, ассортимент радует, заходят и выходят люди приличные. Все беды — только от круглосуточной точки.

— Они пивом торгуют день и ночь. Из-за этого часто драки, под окном гулянки, пьянки, разборки… Шумят ночью особенно. Даже остановку перенесли — думаю, из-за пьяниц. Раньше она под окнами была, напротив круглосуточного, — так прямо на ней и сидели. Мусор, грязь, дебоши…

Улица Металлургов. В доме № 82 сразу три пивных магазина. Работают не круглосуточно: все до ограниченного региональным законом времени — 22.00.

В одном из магазинов прямо на подоконнике (не смущаясь отсутствием барной стойки) попивают из пластиковых стаканчиков пиво двое мужчин. Девушка-продавец сегодня на подмене: чаще она работает в таком же магазине на ул. Хворостухина. Здесь, говорит, контингент другой:

— У нас агрессивных практически не бывает. А на ул. Металлургов какие-то все другие.

Но это как «поставишь»: нельзя клиентам в алкобаре много позволять, иначе вести себя плохо начнут.

В этом доме живёт Ираида Николаевна Мигина. Говорит, пьяные «компашки» мешают, но несильно: особого хаоса они не наводят.

— Иногда сидят около подъездов пьяные, с пивом или ещё с чем. Выпивают вообще разные: вижу, бывает, как из колледжа идут студенты, останавливаются около пивной. Сейчас-то зима, окна закрыты — жить можно.

Следующая «наливайка» — уже буквально через дорогу, около дома № 47-а. За ней — ещё одна, потом ещё... На каждой остановке можно насчитать по 2-3 пивбара. Проблем с доступностью нет: Тула пока что плотно обеспечена «круглосуточным» пивом.

экспертное мнение

Быстрого результата не ждите

Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ в Туле Сергей Гребенщиков не считает, что закон о регулировании деятельности «наливаек» сработает мгновенно. По его словам, федеральный закон, ограничивающий время продажи алкоголя в таких питейных заведениях, принципиально на ситуацию не повлияет:

Сергей Гребенщиков — Не думаю, что с принятием закона «наливайки» закроются, к сожалению. Конечно, сокращение времени продажи алкоголя в корне не решит проблему, хотя и может стать небольшим ограничением для таких заведений. По моему мнению, торговля алкоголем в помещениях жилых домов абсолютно недопустима и должна быть запрещена. Подобные «общепиты» становятся местом притяжения асоциальных личностей и создают большие проблемы для жильцов, в доме которых находятся «распивочные». Если бы эти точки действительно закрыли, люди, в домах которых сегодня располагаются подобные «наливайки», вздохнули бы с огромным облегчением.



Вместе с этим я за государственную монополию на спиртосодержащую и алкогольную продукцию. В первую очередь это гарантия безопасности здоровья граждан, контроль качества продукции и регулирование её производства. И плюс дополнительные поступления в казну государства: более 600 млрд рублей в год — существенная сумма для бюджета.

А вот руководитель фракции ЛДПР Тульской областной Думы, координатор регионального отделения партии Александр Балберов уверен в том, что закон о «наливайках» крайне важен: