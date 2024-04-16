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Полицейские из Ефремова и Плавска проверили местных самокатчиков
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Полицейские из Ефремова и Плавска проверили местных самокатчиков

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили владельцам СИМ о правилах дорожного движения.

Накануне сотрудники отделений Госавтоинспекции МО МВД России «Ефремовский» и «Плавский» провели профилактические беседы с водителями арендованных и личных средств индивидуальной мобильности (СИМ).
 
Полицейские напомнили взрослым и подросткам о том, где разрешено кататься на электросамокатах, сигвеях, моноколесах, гироскутерах. Водителям СИМ разъяснили правила пересечения проезжей части и важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. Автоинспекторы проинформировали участников об административной ответственности за нарушение действующего законодательства и вручили тематические буклеты.
 
Напомним, 12 апреля во время проведения рейда в Туле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 15 водителей электросамокатов за нарушение ПДД.

 

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