Полицейские из Ефремова и Плавска проверили местных самокатчиков

Накануне сотрудники отделений Госавтоинспекции МО МВД России «Ефремовский» и «Плавский» провели профилактические беседы с водителями арендованных и личных средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Полицейские напомнили взрослым и подросткам о том, где разрешено кататься на электросамокатах, сигвеях, моноколесах, гироскутерах. Водителям СИМ разъяснили правила пересечения проезжей части и важность использования световозвращающих элементов в темное время суток. Автоинспекторы проинформировали участников об административной ответственности за нарушение действующего законодательства и вручили тематические буклеты.
Напомним, 12 апреля во время проведения рейда в Туле сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 15 водителей электросамокатов за нарушение ПДД.