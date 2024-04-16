Полицейские из Ефремова и Плавска проверили местных самокатчиков

Полицейские н

апомнили взрослым и подросткам о том, где разрешено кататься на электросамокатах, сигвеях, моноколесах, гироскутерах. Водителям СИМ разъяснили правила пересечения проезжей части и важность использования световозвращающих элементов в темное время суток.