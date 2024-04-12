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Александра Гамбурга переизбрали на пост главы администрации Щекинского района
Фото со страницы Александра Гамбурга.

Александра Гамбурга переизбрали на пост главы администрации Щекинского района

Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Накануне состоялось переизбрание главы администрации МО Щекинский район. Им снова стал Александр Гамбург, занимавший эту должность последние пять лет.

Так, на своей странице в соцсетях Александр Гамбург выложил фото с подписанием контракта с главой МО Щекинский район Еленой Рыбальченко.

— Еще 5 лет в одной упряжке! Благодарю за оказанное доверие! — отметил глава администрации муниципалитета.

Как сказано на официальном сайте Щекинского района, Александр Гамбург родился в поселке Первомайском. В 2003 году окончил ТулГУ по специальности «Экономика и управление на предприятии». С 2004 начал карьеру на «Щекиноазот», с 2007 года по 2015 год работал главным экономистом в Щекинском ОАО «Химволокно». С декабря 2017 года по апрель 2019-го начал работать в муниципалитете. На должность главы его назначили 12 апреля 2019 года.

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