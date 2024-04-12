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В администрации Тулы пообещали скорректировать работу светофора на улице Металлургов

В администрации Тулы пообещали скорректировать работу светофора на улице Металлургов

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству проанализировали дорожную ситуацию после установки нового оборудования.

Так, сотрудники муниципалитета решили увеличить фазу работы светофора на пересечении ул. Металлургов и 1-го проезда Металлургов.

— Работы по корректировке светофора запланированы на 12 апреля, — отметили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству Тулы.

Напомним, из-за нового светофора на одном из участков Пролетарского района начали собираться пробки. Решение об установке нового светофора было обусловлено тем, что на указанном переезде транспортные средства в период ожидания выезда на ул. Металлургов, находясь на трамвайных путях, перекрывали движение трамваям.

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