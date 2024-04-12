Сотрудники Госавтоинспекции составили на мотоциклиста из Тулы 31 административный протокол

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Вечером 11 апреля инспекторы ДПС заметили на ул. Кауля мотоцикл Kawasaki без регистрационного знака.

Водитель ехал с пассажиркой. Требование полицейских остановиться проигнорировал. Более того, — увеличил скорость, пытаясь скрыться.

Экипаж ДПС погнался за нарушителем. Мотоциклиста удалось остановить лишь на 211-м километре автодороги М-4 «Дон» Киреевского района.

Нарушителем оказался 26-летний туляк, он не имел прав управления транспортным средством категории А. К слову, сам мотоцикл не был зарегистрирован. Во время погони водитель грубо нарушал ПДД, допускал резкие маневры. Автоинспектор составил 31 административный материал.