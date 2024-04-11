На ул. Металлургов включили новый светофор

На пересечении ул. Металлургов и 1-го проезда Металлургов начал работать новый светофор. Его установили давно, но действовать он начал только утром 11 апреля.
Светофор работает для тех, кто выезжает с 1-го проезда Металлургов на основную улицу. Раньше эти автомобили, ожидая прогала в движении, часто перекрывали трамвайные пути. Теперь же их движение отрегулировано.
Вместе с тем пешеходная секция светофора на ул. Металлургов тоже будет работать иначе: людям придется еще немного подождать своего зеленого.