РЖД: рухнувшую ложу на Ефремовской станции восстановят

В службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги прокомментировали происшествие на Ефремовской станции.
— Вчера, 10 апреля, возле здания вокзала Ефремов Тульской области произошло обрушение фрагмента ложи в прогулочной зоне. Никто не пострадал. На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. Поврежденная часть конструкции будет восстановлена.
Ранее Myslo сообщал об обрушении со ссылкой на очевидцев. В администрации Ефремовского района сообщили, что конструкция обрушилась после зимы из-за таяния снега.