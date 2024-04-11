РЖД: рухнувшую ложу на Ефремовской станции восстановят

Фото очевидцев.

При обрушении никто не пострадал.

В службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги прокомментировали происшествие на Ефремовской станции.

— Вчера, 10 апреля, возле здания вокзала Ефремов Тульской области произошло обрушение фрагмента ложи в прогулочной зоне. Никто не пострадал. На движение поездов ситуация не повлияла. Причины произошедшего устанавливаются. Поврежденная часть конструкции будет восстановлена.

Ранее Myslo сообщал об обрушении со ссылкой на очевидцев. В администрации Ефремовского района сообщили, что конструкция обрушилась после зимы из-за таяния снега.