Во второй половине апреля Тулу начнут обрабатывать от клещей

Фото Алексея Пирязева.

В этом году в планах обработать более 400 объектов на территории более 160 гектаров.

Во второй половине апреля в Туле начнется акарицидная обработка. Особое внимание уделят местам массового посещения, скверам, общественным пространствам, детским площадкам, а также территориям населенных пунктов Большой Тулы.

Как сообщает администрация города, в этом году в планах обработать более 400 объектов на территории более 160 гектаров.

В Центральном округе это, в том числе, территория вдоль Рогожинского ручья, мемориал «Тулякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», детские площадки в мкр-не Скуратовском, пос. Трудовом, д. Старое Басово.

В Советском округе — площадь Победы, скверы Памяти воинов- интернационалистов, Толстовский, «Славянский бульвар».

В Привокзальном округе обработают сквер возле Братской могилы в поселке Косая Гора, Партизанскую деревню на ул. Маршала Жукова, футбольное поле в пос. Рассвет, зону отдыха Петровского квартала, детские площадки в с. Маслово и Федоровка и др.

В Пролетарском округе — сквер у перинатального центра и сквер имени А. С. Пушкина, набережная вдоль реки Упы, памятник «Пролетарцам-героям — слава!», Березовая роща.

В Зареченском — Молодежный бульвар, Баташевский парк, скверы «Тульское чаепитие», «Левша», Памяти героев Тульского рабочего полка.

Напомним, в Тульской области на данный момент зафиксировано три обращения по поводу укусов клещей.