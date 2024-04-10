Пьяная кимовчанка напала на полицейских

А пару лет назад женщина едва не убила собственного мужа, но осталась на свободе.

В Кимовске местная жительница обвиняется в применении насилия в отношении полицейского.

Судом установлено, что 6 марта сотрудники отдела по делам несовершеннолетних нанесли обвиняемой профилактический визит. Пьяная женщина была решительно против гостей и напала на должностных лиц — несколько раз ударила сотрудниц.

Судебное заседание по этому делу состоится 15 апреля.

Отметим, что в 2022 году обвиняемая была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 14 февраля 2022 года она поссорилась с мужем и ударила его ножом в живот. По нашей информации, парочка ругалась из-за того, что супруг обвиняемой, не имеющий гражданства РФ, не мог найти работу.

В судебном процессе женщина заявила, что попросила у мужа прощения и тот не держит на нее зла. Потерпевший подтвердил слова супруги, отметив, что до «происшествия» они 10 лет жили мирно и душа в душу.

Приговором суда женщине было назначено наказание в виде 2 лет колонии. Но отбывание наказания отсрочили до того момента, как сыну осужденной не исполнится 14 лет.