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В Тульской области зафиксировали первые укусы клещей в этом году
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области зафиксировали первые укусы клещей в этом году

Уже пострадали три человека.

На прошлой неделе у троих жителей Тулы, Заокского и Узловского районов зарегистрированы случаи присасывания клещей, которые произошли на придомовой территории и садово-огородном участке. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В этом году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает, что в связи с потеплением и отсутствием снежного покрова клещи уже активизировались. При выходе на природу и во время работы в огороде будьте внимательны и соблюдайте меры профилактики.

Как защититься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.

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сегодня, в 15:34 0
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