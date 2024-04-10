В Тульской области зафиксировали первые укусы клещей в этом году

Фото Алексея Пирязева.

На прошлой неделе у троих жителей Тулы, Заокского и Узловского районов зарегистрированы случаи присасывания клещей, которые произошли на придомовой территории и садово-огородном участке. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В этом году запланировано провести акарицидные обработки на площади 1200 га, из них 635 га — это территории летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области предупреждает, что в связи с потеплением и отсутствием снежного покрова клещи уже активизировались. При выходе на природу и во время работы в огороде будьте внимательны и соблюдайте меры профилактики.

Как защититься от клещей, читайте в нашей статье по ссылке.