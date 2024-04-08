В Тульской области более 2,6 тысячи семей распорядились материнским капиталом в 2024 году

Чаще всего средства материнского капитала туляки использовали для улучшения жилищных условий. По заявлениям 1350 семей отделением перечислено 802 миллиона рублей.
Востребовано и получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет: этой мерой поддержки в 2024 году уже воспользовались 950 владельцев сертификата на общую сумму 71 миллион рублей. Третье по популярности направление — образование. Учебным организациям с начала года отделение направило 17 миллионов рублей на образование 355 детей.
«С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован на 7,4%. Теперь его размер составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появится еще один ребенок», — напомнил управляющий отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.
Госпрограмма поддержки семей с детьми работает в России с 2007 года.
Для оформления материнского капитала не нужно подавать заявление. Территориальный орган СФР, получив сведения из ЗАГС, проактивно оформляет электронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на портале госуслуг.
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