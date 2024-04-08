В Тульской области более 2,6 тысячи семей распорядились материнским капиталом в 2024 году

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С начала года Соцфонд одобрил 2668 распоряжений средствами маткапитала на сумму 891 млн рублей.

Чаще всего средства материнского капитала туляки использовали для улучшения жилищных условий. По заявлениям 1350 семей отделением перечислено 802 миллиона рублей.

Востребовано и получение ежемесячной выплаты на ребенка до 3 лет: этой мерой поддержки в 2024 году уже воспользовались 950 владельцев сертификата на общую сумму 71 миллион рублей. Третье по популярности направление — образование. Учебным организациям с начала года отделение направило 17 миллионов рублей на образование 355 детей.

«С 1 февраля 2024 года материнский капитал проиндексирован на 7,4%. Теперь его размер составляет 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи — на второго. Родителям, получившим капитал на первого ребенка, положена доплата в размере 202,6 тысячи рублей, если в семье появится еще один ребенок», — напомнил управляющий отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Госпрограмма поддержки семей с детьми работает в России с 2007 года.

Для оформления материнского капитала не нужно подавать заявление. Территориальный орган СФР, получив сведения из ЗАГС, проактивно оформляет электронный сертификат и направляет его в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

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