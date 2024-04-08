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В третьем матче полуфинала Кубка Петрова АКМ обыграл «Югру»
Фото пресс-службы АКМ.

В третьем матче полуфинала Кубка Петрова АКМ обыграл «Югру»

Игра прошла накануне в Ханты-Мансийске.

В начале первого периода обе команды играли осторожно. Но уже ближе к середине игра начала раскрываться, пошли острые атаки. Хозяева открыли счет на 10-й минуте: отличился игрок «Югры» Александр Дрягилев.

Во второй двадцатиминутке инициатива была на стороне АКМ. Туляки практически не давали сопернику подбираться к своим воротам, большую часть периода проводя в зоне атаки.

В третьем периоде «Югра» забила вторую шайбу. А затем туляки успешно реализовали численное преимущество: гол на счету Никиты Мокина. Следом мощным броском Сергей Теряев отправил игру в овертайм. 

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Точку в матче поставил хоккеист АКМ Максим Казаков. Счет в игре 3:2 в пользу АКМ, в серии — 3:0. Тульская команда в шаге от финала Кубка Петрова.

Сергей Решетников, главный тренер АКМ:

— За 5 минут до конца мы проигрывали 0:2, но выиграли игру. Думаю, это дорогого стоит. Всех болельщиков АКМ с победой! Ребята просто молодцы. Думаю, что заслуженно, особенно во втором периоде, там было огромное преимущество, шайба просто не шла. А так ребятам респект и уважуха.

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