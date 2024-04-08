Мэр Тулы Ольга Слюсарева стала бабушкой. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте» и опубликовала фото с внучкой.
— Я бабушка. В моих руках комочек счастья, — прокомментировала Ольга Анатольевна свой новый статус.
У Ольги Анатольевны появилась внучка.
Мэр Тулы Ольга Слюсарева стала бабушкой. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте» и опубликовала фото с внучкой.
— Я бабушка. В моих руках комочек счастья, — прокомментировала Ольга Анатольевна свой новый статус.
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