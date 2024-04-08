Фото со страницы Ольги Слюсаревой ВКонтакте.

Мэр Тулы Ольга Слюсарева стала бабушкой. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте» и опубликовала фото с внучкой.

— Я бабушка. В моих руках комочек счастья, — прокомментировала Ольга Анатольевна свой новый статус.