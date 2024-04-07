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В тульских ресторанах могут взлететь цены
Фото из архива Myslo.

В тульских ресторанах могут взлететь цены

На это повлияют несколько факторов.

В тульских ресторанах могут взлететь цены. По данным Telegram-канала «Станок», последний год рестораторы сдерживали подорожание, но несколько факторов подталкивают к вынужденным изменениям. 

Так, для некоторых заведений на ул. Металлистов с осени повысилась стоимость аренды. Это приводит к росту издержек арендаторов. 

Предстоящим летом городское пространство «Искра» планирует заменить фиксированную арендную ставку на процент от оборота заведения общепита, пишет «Станок». Такая практика распространена в Москве.

— Для части арендаторов это означает существенный рост фактической стоимости аренды. Это может подтолкнуть резидентов на повышение цен или удешевление блюд, как крайняя мера — переезд в менее проходное место, — сообщает ТГ-канал.

Еще один фактор, который влияет на повышение цен, — рост себестоимости продуктов. Особенно это ощущают на себе заведения, кухня которых завязана на морепродуктах. Кроме того, летом могут возрасти цены на вино. Это связано с введением пошлин на него из недружественных стран.

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