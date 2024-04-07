Как будет работать музей-усадьба «Ясная Поляна» на майских праздниках

Фото Алексея Пирязева.

В праздничные дни конца апреля — начала мая график работы музея-усадьбы «Ясная Поляна» и его филиалов изменится:

Усадьба «Ясная Поляна»

28, 29, 30 апреля и 1, 4, 10, 11 и 12 мая экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 10.30 до 15.40. С 15.50 до 16.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

5, 6 и 9 мая территория заповедника и мемориальные здания будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут.

2, 3 и 7 мая музей работает в обычном режиме с 9.00 до 17.00. Экскурсии проводятся с 9.30 до 15.30 (время начала последней экскурсии).

8 мая музей-усадьба «Ясная Поляна» работает по сокращенному графику. Экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 13.40. С 13.50 до 14.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

С 28 апреля музей-усадьба переходит на летний режим работы в выходные и праздничные дни.

Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 17.00, находиться на территории можно до 18.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет в терминалах у входа в музей.

С 28 апреля посещение мемориальных зданий возможно только в составе экскурсионной группы.

Козлова Засека

На ближайшей к Ясной Поляне железнодорожной станции Козлова Засека можно посетить историческое здание вокзала, связанное с поездками семьи Толстых и их гостей, а также осмотреть выставку «Железная дорога Льва Толстого».

График работы:

28–30 апреля и 1, 4, 10–12 мая — с 10.30 до 17.30 (начало последней экскурсии в 16.30);

8 мая — с 9.30 до 15.30;

5, 6 и 9 мая — выходные дни.

«Л. Н. Т.»

В Музейном квартале Тулы в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на первом этаже располагается интерактивная экспозиция «Мой адрес всегда: Тула», на втором — «Солдаты милосердия».

График работы:

с 29 апреля по 3 мая и 8–10 мая — с 11.00 до 19.00;

4-5 и 11–12 мая — с 10.00 до 18.00;

6 и 7 мая — выходные дни.

Щекино (Ясенки)

Достопримечательностью историко-культурного комплекса на железнодорожной станции «Щекино» (Ясенки) является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне можно увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щекино Льва Николаевича Толстого.

График работы:

28–30 апреля и 1, 4, 10–12 мая — с 10.30 до 17.30 (начало последней экскурсии в 16.30);

8 мая — с 9.30 до 15.30;

5, 6 и 9 мая — выходные дни.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне

В старинном уездном городе туристы могут познакомиться с достопримечательностями места в рамках обзорной или тематической экскурсии. Экспозиция музея рассказывает об истории градостроительства и общественной жизни России XIX столетия, в том числе об опыте местного самоуправления после проведения земской реформы 1864 года. Также в музее проводятся мастер-классы.

График работы:

28–30 апреля, 1, 4-5 и 8–12 мая — с 10.00 до 18.00;

8 мая — с 9.30 до 16.00.

Малое Пирогово

В усадьбе посетителям предлагаются экскурсии по территории и усадебному дому, владелицами которого были младшая сестра Льва Толстого Мария Николаевна и дочь Мария Львовна.

График работы:

28–30 апреля и 1, 4, 10–12 мая — с 10.00 до 16.30 (начало последней экскурсии в 15.30);

8 мая — с 10.00 до 15.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 14.30;

5, 6 и 9 мая — выходные дни.

Никольское-Вяземское

Усадьба, принадлежавшая предкам Толстого по отцовской линии, также ждет гостей в эти праздничные дни. В усадебном доме размещена экспозиция, связанная с историей рода Толстых в контексте истории России. Территорию можно осмотреть с экскурсией «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых».

График работы: