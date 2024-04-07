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Маломобильным тулякам Почта России доставит технические средства реабилитации
Фото из архива Myslo.

Маломобильным тулякам Почта России доставит технические средства реабилитации

Компания будет доставлять подгузники для взрослых и специальные средства при нарушениях функций выделения.

Почта России в партнерстве с Минтрудом и Социальным фондом доставит технические средства реабилитации маломобильным жителям 70 регионов страны.

Получить их можно будет как дома — курьеры Почты привезут их клиенту в удобное время, — так и в отделениях. На первом этапе сотрудничества компания будет доставлять подгузники для взрослых и специальные средства при нарушениях функций выделения. В планах партнёров расширить перечень продукции, доверив почте работу в том числе с протезами, костылями, креслами-колясками.

Как сообщает пресс-служба Почты России, в конце прошлого года партнёры протестировали доставку в Псковской и Калининградской областях.
 

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