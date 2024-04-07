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В Туле наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
Фото Федерации хоккея Тульской области.

В Туле наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

В четырех возрастных группах за чемпионство боролись 74 команды.

В Туле наградили призеров и победителей регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В сезоне 2023/24 в четырех возрастных группах за чемпионство боролись 74 команды. Они сыграли на хоккейных площадках в областной столице, Новомосковске, Узловой, Кимовске, Щекино, Суворове, Ефремове и Киреевском районе. 

6 апреля в Ледовом дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа «Золотой шайбы».

Результаты соревнований:

«Дивизион А»

2006–2008 гг. р.:

  • 1 место — «ТулСВУ», Тула;
  • 2 место — «Виктория», Новомосковск;
  • 3 место — «Тула», Тула.

Победители в номинациях:

  • «Лучший вратарь» — Глеб Жигулин, «ТулСВУ»;
  • «Лучший нападающий» — Дмитрий Напитас, «Виктория»;
  • «Лучший защитник» — Иван Рогачёв, «Тула».

2009–2010 гг. р.:

  • 1 место — «Виктория», Новомосковск;
  • 2 место — «ТулСВУ», Тула;
  • 3 место — «Ефремов».

Победители в номинациях:

  • «Лучший вратарь» — Матвей Самойлов, «Ефремов»;
  • «Лучший нападающий» — Александр Кажарин, «Виктория»;
  • «Лучший защитник» — Матвей Емельянов, «ТулСВУ».

2011–2012 гг. р.:

  • 1 место — «Виктория», Новомосковск;
  • 2 место — «Ефремов»;
  • 3 место — «ТулСВУ», Тула.

Победители в номинациях:

  • «Лучший вратарь» — Дмитрий Роо, «Виктория»;
  • «Лучший нападающий» — Егор Крючков, «ТулСВУ»;
  • «Лучший защитник» — Анатолий Куличкин, «Ефремов».

2013–2014 гг. р.:

  • 1 место — «Тигры-2», Тула;
  • 2 место — «Виктория», Новомосковск;
  • 3 место — «Тигры-1», Тула.

Победители в номинациях:

  • «Лучший вратарь» — Михаил Кирюшков, «Тигры-1»;
  • «Лучший нападающий» — Николай Алексеев, «Тигры-2»;
  • «Лучший защитник» — Артём Семёнов, «Виктория».

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«Дивизион Б»

2011–2012 гг. р.:

  • 1 место — «Мечта», пос. Шварцевский;
  • 2 место — «Гипс-Юниор», Новомосковск;
  • 3 место — «Айсберг», Тула.

2013–2014 гг. р.:

  • 1 место — «Мечта», пос. Шварцевский;
  • 2 место — «Гипс-Юниор», Новомосковск;
  • 3 место — «Дружина Стрибога», Тула.

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