В Туле наградили победителей регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

В Туле наградили призеров и победителей регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». В сезоне 2023/24 в четырех возрастных группах за чемпионство боролись 74 команды. Они сыграли на хоккейных площадках в областной столице, Новомосковске, Узловой, Кимовске, Щекино, Суворове, Ефремове и Киреевском районе.
6 апреля в Ледовом дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа «Золотой шайбы».
Результаты соревнований:
«Дивизион А»
2006–2008 гг. р.:
- 1 место — «ТулСВУ», Тула;
- 2 место — «Виктория», Новомосковск;
- 3 место — «Тула», Тула.
Победители в номинациях:
- «Лучший вратарь» — Глеб Жигулин, «ТулСВУ»;
- «Лучший нападающий» — Дмитрий Напитас, «Виктория»;
- «Лучший защитник» — Иван Рогачёв, «Тула».
2009–2010 гг. р.:
- 1 место — «Виктория», Новомосковск;
- 2 место — «ТулСВУ», Тула;
- 3 место — «Ефремов».
Победители в номинациях:
- «Лучший вратарь» — Матвей Самойлов, «Ефремов»;
- «Лучший нападающий» — Александр Кажарин, «Виктория»;
- «Лучший защитник» — Матвей Емельянов, «ТулСВУ».
2011–2012 гг. р.:
- 1 место — «Виктория», Новомосковск;
- 2 место — «Ефремов»;
- 3 место — «ТулСВУ», Тула.
Победители в номинациях:
- «Лучший вратарь» — Дмитрий Роо, «Виктория»;
- «Лучший нападающий» — Егор Крючков, «ТулСВУ»;
- «Лучший защитник» — Анатолий Куличкин, «Ефремов».
2013–2014 гг. р.:
- 1 место — «Тигры-2», Тула;
- 2 место — «Виктория», Новомосковск;
- 3 место — «Тигры-1», Тула.
Победители в номинациях:
- «Лучший вратарь» — Михаил Кирюшков, «Тигры-1»;
- «Лучший нападающий» — Николай Алексеев, «Тигры-2»;
- «Лучший защитник» — Артём Семёнов, «Виктория».
«Дивизион Б»
2011–2012 гг. р.:
- 1 место — «Мечта», пос. Шварцевский;
- 2 место — «Гипс-Юниор», Новомосковск;
- 3 место — «Айсберг», Тула.
2013–2014 гг. р.:
- 1 место — «Мечта», пос. Шварцевский;
- 2 место — «Гипс-Юниор», Новомосковск;
- 3 место — «Дружина Стрибога», Тула.