Где в Туле 8 апреля отключат электроэнергию

8 апреля специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электроэнергии в Туле не будет по следующим адресам:

ул. Бундурина 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 17-а, 20-б, 25-а, 28-а;

ул. Пушкинская, 43, 45;

ул. Гоголевская, 51-а, 51-б, 53, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 55-а, 59, 63, 64-в, 68, 68/1, 68-а, 68-б, 68-в/3, 68-г, 69, 70, 70-а, 72, 74, 74-а, 76, 76-а, 78;

ул. Свободы, 14, 16-а, 16-б, 17, 21, 22, 23, 23-а, 27, 29, 29-а, 31, 32, 33, 34;

п. Косая Гора: ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а; ул. Вахрушева, 7, 8, 10; ул. Комсомольская, 1-б;

13-й пр-зд, 26-30, 28-а;

17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.);

18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б;

ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.);

ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.);

ул. Малаховская, 1.