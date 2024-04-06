Врачи тульских поликлиник изучили возможности реабилитации пациентов в областной больнице

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В отделении восстанавливаются после перенесенных заболеваний и травм. Оно оснащено современным оборудованием для аппаратной физиотерапии, лазеротерапии, фонофореза, криотерапии, вакуумного и ручного массажа.

Здесь можно пройти курсы лечебной физкультуры и водолечения. Ряд аппаратов поступили в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

И. о. заведующей отделением Вера Сергеева:

— Физиотерапия повышает адаптационные возможности организма, устойчивость к стрессам, укрепляет здоровье. Самые востребованные процедуры — электростимуляция при травмах и заболеваниях периферических нервов, лазеротерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в гинекологии, магнитотерапия в офтальмологии. Пройти бесплатный курс в нашем отделении могут и пациенты областной больницы, и поликлиник Тулы — для этого необходимо направление от лечащего врача по месту жительства для госпитализации на дневной стационар.

Врачи тульских поликлиник также обсудили с коллегами алгоритм направления жителей Тулы на лечение на дневной стационар и преемственность оказания медицинской помощи между своими службами.