Врачи тульских поликлиник изучили возможности реабилитации пациентов в областной больнице

В отделении восстанавливаются после перенесенных заболеваний и травм. Оно оснащено современным оборудованием для аппаратной физиотерапии, лазеротерапии, фонофореза, криотерапии, вакуумного и ручного массажа.
Здесь можно пройти курсы лечебной физкультуры и водолечения. Ряд аппаратов поступили в больницу благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
И. о. заведующей отделением Вера Сергеева:
— Физиотерапия повышает адаптационные возможности организма, устойчивость к стрессам, укрепляет здоровье. Самые востребованные процедуры — электростимуляция при травмах и заболеваниях периферических нервов, лазеротерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, в гинекологии, магнитотерапия в офтальмологии. Пройти бесплатный курс в нашем отделении могут и пациенты областной больницы, и поликлиник Тулы — для этого необходимо направление от лечащего врача по месту жительства для госпитализации на дневной стационар.
Врачи тульских поликлиник также обсудили с коллегами алгоритм направления жителей Тулы на лечение на дневной стационар и преемственность оказания медицинской помощи между своими службами.