Уникальная реликвия: в экспозиции Музея Демидовых теперь можно увидеть водосвятную чашу XVII века

Фото Тульского музейного объединения.

С 1917 года чаша находилась в фондах Краеведческого музея, а в дальнейшем – Тульского музейного объединения. Предмет не раз представляли на выставках, связанных с церковной тематикой.

Однако только в прошлом году удалось установить, что именно этой чашей пользовались священники Николо-Зарецкого храма на протяжении нескольких веков, еще в то время, когда церковь была деревянной. Позже каменный храм на этом самом месте построил сын Никиты Демидова – Акинфий.

Иерею, отцу Алексею Матвееву удалось расшифровать полустертую надпись на церковнославянском языке по краю чаши: «Чудотворцу Николе что за Упою рекою в кузнецах Ларион Ермолаев в лето 7170 года дал сию чашу об отце своем священноиерее Ермолае и по своих родителей в поминование».

Чаша выполнена из красной меди, покрыта оловом, украшена чеканкой. Скорее всего, предмет ранее проходил реставрацию, поскольку основание чаши отличается по стилю от основного объема. Есть предположение, что основание было выполнено заново.

В экспозиции Историко-мемориального музея Демидовых также представлены раритеты, относящиеся к Никола-Зарецкому храму: напрестольное Евангелие, напечатанное в Москве для церкви в 1735 году, круглая подставка для святых даров – дискос и звездица, фелонь 1859 года - риза священника с тульским золотным шитьем по парче.

Демидовы – династия российских горнозаводчиков. Произошли из тульских кузнецов, основали 55 заводов, на которых выплавляли около 40% чугуна в стране. Родоначальник рода – Демид Антюфеев – пришел в Тулу из села Павшино и приписался к казенным оружейникам Кузнецкой слободы. Никита – сын Демида – построил первый металлургический завод в Туле в конце XVII в по указу Петра I, оценившего мастерство и деловые качества туляка. Похоронен Никита Демидов близ Николо-Зарецкого храма. Сегодня точное место неизвестно.

Историко-мемориальный музей Демидовых: Тула, ул. Демидовская, 9, тел. 39-37-74.