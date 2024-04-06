Тулякам напомнили правила по использованию воды из родников

Помимо воды из централизованных систем водоснабжения, у людей большой популярностью пользуется вода из родников. Родники, как правило, не являются официальными источниками водоснабжения и не подлежат государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.
Вода родников мягкая, однако основным недостатком является ненадежность в эпидемиологическом отношении. Питание родников происходит, в основном, из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью земли водоносных горизонтов.
Качество воды в них зависит от сезона года, состояния прилегающей территории, степени благоустройства.
В паводковый период вода может загрязняться не только различными примесями, но и может содержать возбудителей инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзор по Тульской области рекомендует:
- использовать чистые емкости при заполнении водой из родника;
- перед употреблением воды обеспечить ее кипячение, как один из доступных способов ее обеззараживания;
- не использовать воду из родников, расположенных в местах подтопления территории;
- не употреблять родниковую воду из неблагоустроенных родников, в связи с тем, что повышается риск возникновения заболеваний, в т. ч. инфекционных, имеющих водный путь передачи.