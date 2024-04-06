Тулякам напомнили правила по использованию воды из родников

Помимо воды из централизованных систем водоснабжения, у людей большой популярностью пользуется вода из родников. Родники, как правило, не являются официальными источниками водоснабжения и не подлежат государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.

Вода родников мягкая, однако основным недостатком является ненадежность в эпидемиологическом отношении. Питание родников происходит, в основном, из незащищенных, расположенных рядом с поверхностью земли водоносных горизонтов.

Качество воды в них зависит от сезона года, состояния прилегающей территории, степени благоустройства.

В паводковый период вода может загрязняться не только различными примесями, но и может содержать возбудителей инфекционных заболеваний.

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