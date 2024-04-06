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В Центральном парке пройдет международная акция «Десять тысяч шагов к жизни»
Фото Катерины Беловой.

В Центральном парке пройдет международная акция «Десять тысяч шагов к жизни»

Старт в 11.00 от эстрады.

Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Оно пройдет под девизом «Шагаем к здоровью всей семьей».

Цель акции — повышение ежедневной двигательной активности и пропаганда приверженности к ходьбе — самому доступному, физиологичному и естественному способу повышения физической активности.

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В рамках акции пройдет фестиваль и эстафета. Организаторы: Управление физической культуры и спорта Тулы, Ligaznpress Avk, некоммерческая организация «Ходи, Тула!»

Организаторы обещают подарки самым активным участникам.
 

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