Туляки стали призёрами Первенства Республики Северной Осетии по спортивному ориентированию

Во Владикавказе прошёл Кубок России и межрегиональные соревнования Первенства Республики Северной Осетии по спортивному ориентированию.
Воспитанники тульской спортивной школы «Юность» успешно выступили на соревнованиях и заняли призовые места.
В дисциплине «кросс-многодневный» отличились:
- Полина Медведкова — 2 место (Ж12);
- Фёдор Трошин — 3 место (М18).
В дисциплине «кросс-лонг» показали себя:
- Софья Мазурова — 2 место (Ж12);
- Фёдор Трошин — 3 место (М18).
Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Вячеслав Жихарев.