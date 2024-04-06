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Туляки стали призёрами Первенства Республики Северной Осетии по спортивному ориентированию
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Туляки стали призёрами Первенства Республики Северной Осетии по спортивному ориентированию

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из разных регионов России.

Во Владикавказе прошёл Кубок России и межрегиональные соревнования Первенства Республики Северной Осетии по спортивному ориентированию.

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Воспитанники тульской спортивной школы «Юность» успешно выступили на соревнованиях и заняли призовые места.

В дисциплине «кросс-многодневный» отличились:

  • Полина Медведкова — 2 место (Ж12);
  • Фёдор Трошин — 3 место (М18).

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В дисциплине «кросс-лонг» показали себя:

  • Софья Мазурова — 2 место (Ж12);
  • Фёдор Трошин — 3 место (М18).

Спортсменов подготовил тренер-преподаватель Вячеслав Жихарев.

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